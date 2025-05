Ukraine: Keine Reichweitenbegrenzung für Waffen

Russland hat die Ukraine mit der größten Drohnen-Angriffswelle seit Kriegsbeginn überzogen. Jetzt gibt es Konsequenzen.

Es gebe "keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag dem "WDR". Die Ankündigung sei Teil seiner Absprachen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Polens Regierungschef Donald Tusk beim Besuch in Kyjiw vor zwei Wochen. Das gelte auch für Waffen aus Großbritannien und den USA.

Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift.

Russland kritisiert Aufhebung der Reichweitenbeschränkung - Wadephul kontert

Russland bezeichnete die aufgehobenen Reichweitenbeschränkungen als "gefährlich". Außenminister Johann Wadephul weist die Kritik zurück. Es habe mehrere Aufforderungen und Gelegenheiten für Verhandlungen gegeben, sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem portugiesischen Kollegen in Lissabon.

Wir haben immer klar angekündigt, dass dieses Verhalten nicht ohne Konsequenzen bleiben wird.

Bundesregierung: Keine genauen Angaben zu Waffenlieferungen

Merz hatte sich zuvor auch für eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern ausgesprochen. Dazu sagte er am Montag aber nichts. Die neue Bundesregierung will in Zukunft keine genauen Angaben dazu machen, welche Waffen sie an die Ukraine liefert.