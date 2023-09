Deshalb hat der CDU-Chef Beef mit Berlin-Kreuzberg

CDU-Chef Friedrich Merz muss gerade ordentlich einstecken für eine Aussage, die er auf einem Volksfest gemacht hat.

Gillamoos. Sagt dir nix? So heißt ein Volksfest im niederbayerischen Abensberg, auf dem Friedrich Merz das hier droppte:

Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillamoos ist Deutschland.

Deshalb wird Friedrich Merz für die Aussage kritisiert

Der Berliner Bürgermeister Kai Wegner ließ über seine Sprecherin wissen, dass "ein bisschen Kreuzberg für alle" gut wäre, man aber auch Deutschland, das Sauerland und Gillamoos möge. Die Bürgermeisterin des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann, sagt zu Merz' Aussage:

Friedrich Merz spricht nicht nur den 152.000 Kreuzberger*innen ab, ein Teil Deutschlands zu sein. Er sagt Kreuzberg und meint in Wirklichkeit alle Orte mit Vielfalt. Damit spaltet er aus Kalkül die Gesellschaft. Das ist unsäglich.

Das sagt Merz' Partei dazu

Helge Braun von der CDU erklärte das im "Deutschlandfunk" so: Die Ampel-Koalition mache sehr viel Politik für städtische Regionen. Viele in ländlichen Räumen fühlten sich von der aktuellen Politik wohl nicht mitgenommen. Als Beispiele nannte Braun die Cannabis-Legalisierung oder die freie Wahl des Geschlechts. Laut der CDU habe es Merz auch so gemeint.

Etwa 70 Prozent der Menschen in Deutschland leben in Dörfern und kleineren Städten. Braun meint, da sei die Lebensrealität anders, als in Großstädten wie Berlin.

