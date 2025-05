Merz hat Trump am Ohr ☎️ hierbei sind sie sich einig

Neu-Kanzler Friedrich Merz hat erstmals mit Donald Trump telefoniert. Ein Thema bestimmte das Telefonat am Donnerstagabend.

Der Ukraine-Krieg: hierbei wollen die beiden Staatschefs gemeinsam an einem Strang ziehen. Das Ziel ist klar definiert: ein Ende des Krieges. US-Präsident Trump wolle die europäischen Friedensbemühungen unterstützen. Auch andere Themen fanden Platz im Gespräch.

Telefonat: Merz und Trump wollen Handeslsstreit beilegen

Im Handelsstreit wünschen sich beide eine schnelle Einigung. Die Streitigkeiten sollen rasch ausgebügelt werden. Eine Lösung ist derzeit aber nicht in Sicht. Erst am Donnerstag hatte die EU-Kommission mitgeteilt, weitere Sonderzölle vorzubereiten. Es geht um US-Exporte in Höhe von 95 Milliarden Euro. Als Frist für eine Lösung gilt derzeit der Monat Juli. Dann läuft eine 90-Tage-Frist ab, die Trump für Angebote der EU gesetzt hat.

Es soll nicht nur beim Call bleiben. Merz möchte Mitte Juni in die USA reisen. Trump könnte sich wiederum einen Deutschland-Besuch vorstellen.