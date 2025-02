Tödlicher Angriff im Elsass: War es Terror?

Ein Mann hat in der französischen Stadt Mulhouse mehrere Menschen angegriffen. Was ist bislang bekannt?

Zu dem tödlichen Angriff ist es am Samstagnachmittag gekommen. Die Stadt liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Baden-Württemberg entfernt. Das sagen Polizei und Staatsanwaltschaft:

Der Täter hat mehrere Polizisten bei einem Markt angegriffen und verletzt. Dabei soll er "Allahu Akbar" gerufen haben.

Ein Passant, der einschritt, wurde von dem Mann ebenfalls attackiert. Er starb.

Bei der Tatwaffe soll es sich um ein Messer gehandelt haben.

Angriff in Mulhouse: Ein Toter und Verletzte Dauer 0:16 min Angriff in Mulhouse: Ein Toter und Verletzte

💡Jetzt ermittelt die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wegen Tötung und versuchter Tötung mit Terrorbezug. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Weitere Infos zu ihm haben Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht genannt.

Angriff in Mulhouse im Elsass: Das sagt Präsident Emmanuel Macron

Nach dem tödlichen Angriff hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Videostatement geäußert. Der 47-Jährige sagte: "Es gibt angesichts der Äußerung des Terroristen also keinen Zweifel an einer islamistischen Terrortat." Außerdem sprach er der Familie des Opfers sein Beileid aus.