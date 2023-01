Tote und Verletzte bei Messerattacke in Regionalzug

Bei einem Angriff in einem Zug in Schleswig-Holstein sind zwei Menschen getötet und sieben verletzt worden.

Bei den beiden tödlich verletzten Opfern handelt es sich um einen 16 sowie einen 19-Jährigen. Der Angreifer ist laut Polizei verletzt und wurde festgenommen. Der Mann hat seine Opfer am Mittwochnachmittag zuerst in dem Zug von Hamburg nach Kiel angegriffen. Am Bahnhof in Brokstedt konnte die Polizei den Mann dann festnehmen. Zuvor hatten es Zeugen geschafft, ihn festzuhalten, bis die Polizei da war.

Angreifer vor sechs Tagen noch im Knast

Bei dem Mann handelt es sich laut der Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, um einen 33-Jährigen. Der Angreifer sei polizeibekannt und soll bei der Tat erst sechs Tage auf freiem Fuß gewesen sein. Das Motiv des Mannes ist aktuell noch unklar. Die Polizei ermittelt.

