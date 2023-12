Er stoppte Angreifer in Dublin: So sagen die Menschen DANKE!

Er schlug mit seinem Helm auf einen Messerangreifer ein, der Kinder verletzte. Jetzt bekommt der Lieferdienstfahrer ...

...mehr als 360.000 Euro! So viel kam bis Montag Mittag bei einer Spendenaktion unter dem Motto "Kauft Caio Benício ein Pint Bier" für ihn zusammen. Nice to Know: Ein "Pint" ist eine Maßeinheit. Unter anderem in Irland wird zum Beispiel Bier immer noch so in vielen Kneipen bestellt.

Laut Organisator zeigte sich Caio Benício überwältigt:

Ich bin von Herzen dankbar - dir und all den Leuten, die mit der Spendensammlung beigetragen haben.

Er habe ihm auch geschrieben, dass er mit einem Teil des Geldes anderen von der Tragödie Betroffenen helfen möchte, so der Organisator. Auch der irische Regierungschef Leo Varadkar lobte den brasilianischen Lieferdienstfahrer - und weitere Leute, die bei der Tat am Donnerstag eingegriffen hatten. Das seien "echte irische Helden". Auch für die Opfer sind bisher mehr als 160.000 Euro Spenden zusammengekommen.

Messerattacke in Dublin: Was ist passiert?

Am Freitag war ein Mann mit einem Messer auf Kinder und eine Frau in Dublin losgegangen. Dabei wurden die Angegriffenen teils schwer verletzt. Das Motiv ist immer noch unklar. Die Polizei hatte keine Infos zum Täter rausgegeben, es kamen aber Gerüchte auf, dass er Ausländer sei. Deshalb hatten am Wochenende Rechtsextreme randaliert. Ihnen angeschlossen hatten sich auch noch andere Leute. So kam es zu heftigen Straßenschlachten mit der Polizei, brennenden Autos und Plünderungen.

Hier berichtet Caio Benício, wie die Lage bei dem Angriff war:

Auch Lena Mantler griff bei einem Streit, den sie zufällig mitbekam, ein: