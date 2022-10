In der Stuttgarter Innenstadt sind am Wochenende gleich zwei Auseinandersetzungen eskaliert.

Der erste Streit hat vor einer Bar in der Hauptstätter Straße stattgefunden. Am Samstagmorgen soll ein 29-Jähriger dort einem 32-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Ältere zog daraufhin ein Messer und hat den jüngeren Mann durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt. Der 32-Jährige wurde festgenommen.

Angriff vor Club

Der zweite Vorfall hat sich am Sonntagmorgen vor einem Club an der Königstraße ereignet. Dort sind ein 27- und 21-jähriger Mann in einen Streit geraten. Auch hier soll der Ältere der beiden den Jüngeren mit einem Messer am Rücken verletzt haben. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt. Gegen den 27-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

