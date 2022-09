Anklage wegen versuchten Totschlags nach Messerstecherei

Die Auseinandersetzung hatte im März vor einer Bar stattgefunden. Jetzt wurden zwei der Beteiligten angeklagt.

An der Messerstecherei in der Nähe einer Bar in Germersheim waren mehrere Personen beteiligt. Zwei Männer sind darauf mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, einer davon mit schweren.

Anklage erhoben

Die zwei Beschuldigten sind 20 und 30 Jahre alt. Sie wurden wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angezeigt - aus "nichtigen Gründen", so die Staatsanwaltschaft.

