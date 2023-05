Messerstecherei vor Club: Das ist passiert!

Vor einem Club in Mannheim ist ein Streit eskaliert. Zwei Jugendliche wurden durch Messerstiche schwer verletzt.

Zu dem Streit ist es am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt gekommen. Laut Polizei waren zwei jugendliche Gruppen daran beteiligt. Es sei zu einer Schlägerei gekommen und auch Messer seien eingesetzt worden. Die zwei schwer verletzten Jugendlichen kamen sofort ins Krankenhaus und wurden operiert - sie leben! Warum es zu dem Streit gekommen ist, will jetzt die Polizei klären.

Messerstecherei in Mannheim: Polizei sucht Zeugen

Hast du von dem Vorfall etwas gesehen oder mitbekommen? Dann melde dich unter der 0621/174-4444 oder schreib eine Mail an mannheim.pp@polizei.bwl.de.

Hier gibts weitere Polizei-News: