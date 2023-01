Empfang bei PSG: Alle feiern Messi - nur einer nicht!

Lionel Messi ist nach seinem WM-Triumph zurück in Paris. Doch nicht alle Team-Kollegen waren da, um ihn zu feiern.

Als Messi auf dem Trainingsplatz vom den PSG-Spieler und -Mitarbeiter begrüßt wurde, fehlte ausgerechnet Kylian Mbappé. Er ist gerade zusammen mit Teamkollege Achraf Hakimi in New York. Die beiden machen dort Urlaub.

Warum war Mbappé nicht bei Messis Empfang?

Fans vermuten jetzt, dass Mbappé mit Absicht nicht da war, um Messi aus dem Weg zu gehen. Denn: Die beiden spielten im WM-Finale gegeneinander. Messi holte mit Argentinien den Titel - für Mbappé bliebt mit Frankreich nur Platz zwei.

Das sagt PSG-Trainer Galtier!

Eine offizielle Bestätigung für die Vermutungen gibt es aber nicht. PSG-Trainer Christophe Galtier sagte zu französischen Medien, dass der Urlaub von Mbappé und Hakimi so geplant war. Der Grund: Hakimi stand mit Marokko im Spiel um Platz 3. Damit haben beide bei der WM in Katar sieben Spiele gemacht. Kurz danach standen sie schon wieder für Paris Saint-Germain auf dem Platz - während Messi noch Sonderurlaub in Argentinien machte.

Wann Messi und Mbappé wieder zusammen auf dem Platz stehen werden, ist unklar. Trainer Galtier geht aber nicht davon aus, dass es Probleme geben wird. In einem Interview sagte er:

Kylian hatte eine gute Einstellung, er war enttäuscht über die Niederlage, aber er hat Leo mit viel Klasse gratuliert. Ich denke, das ist gut für den Sport und für die Mannschaft.

So wurde Messi von seinen Teamkollegen gefeiert:

