Fünf Tore in drei Spielen! Messi+Inter Miami=❤️

Für Lionel Messi läufts bei seinem neuen Verein Inter Miami richtig nice. Aber: Es gab auch schon Stress auf dem Platz!

Dreimal stand der Argentinier seit seinem Wechsel von PSG für Inter Miami auf dem Platz. In drei Spielen im nordamerikanischen Leagues Cup machte Messi fünf Buden! In zwei Games gelang ihm sogar ein Doppelpack - einer davon am Mittwochabend gegen Orlando City. Da stand er gemeinsam mit seinen Ex-Barca-Kollegen Jordi Alba und Sergio Busquets auf dem Platz.

Hier kannst du dir die beiden Volley-Tore gegen Orlando gönnen. Die hat die Major League Soccer auf ihrem X-Account veröffentlicht:

Messi is always must-see TV 📺He scored another brace last night to lead #InterMiamiCF into the @LeaguesCup Round of 16. pic.twitter.com/I64NT8YdJL

Auch ein richtig nices Freistoßtor hat Messi schon gemacht:

Traumtor! Lionel Messi ist bei Inter Miami direkt der Matchwinner

Inter Miami vs. Orlando City: Messi hat Stress mit César Araújo

Dass Messi bei seinem neuen Club richtig on fire ist, hat er im Spiel gegen Orlando City gezeigt. In der Halbzeit gerieten Messi und Orlando-Spieler César Araújo heftig im Kabinengang aneinander. Mitspieler konnten den Stress schlichten. Grund dafür war wohl eine intensive erste Halbzeit, in der es sich Messi und Araújo auf dem Platz ordentlich gegeben haben.

BTW: In der Major League Soccer gibts aktuell eine Spielpause - deshalb wird nur im Leagues Cup gezockt. Weiter gehts in der MLS am 20. August.

Die Fans haben richtig Bock auf Messi. Nach kurzer Zeit waren alle Heim- und Auswärtsspiel von Inter Miami ausverkauft.