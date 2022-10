Geht Messi zurück zu Barça?!

Der Präsident des FC Barcelona will Lionel Messi zurückholen. Alles, was du dazu wissen musst.

Joan Laporta, der Präsident des FC Barcelona, gab ein Versprechen, bevor er den Job wiederbekommen hat: Messi bleibt. Weil er schon von 2003 bis 2010 Präsident war, kennt er Messi gut. Halten konnte er ihn trotzdem nicht: Vergangenes Jahr ging Messi mit einem tränenreichen Abschied zu Paris Saint-Germain. Laporta sagte aber diesen Sommer, dass Messis Kapitel bei Barça noch nicht zu Ende ist.

Wie sieht's mit dem Geld aus?

Messi kann 2023 ablösefrei wechseln oder noch ein Jahr bei PSG bleiben - einen Transfer in der laufenden Saison nannte Xavi Hernandez, Barcelonas Cheftrainer, unmöglich. Bei einem ablösefreien Wechsel kann sich der FC Barcelona Messi leisten, erklärte Barça-Vizepräsident Eduard Romeu. Die Entscheidung liegt aber beim Trainerteam und den Spielern, sagte er. In der Zwischenzeit hat PSG Messi eine Vertragsverlängerung angeboten: 2023/24 als Verpflichtung bei PSG und ein weiteres Jahr als Option. Gehalt: 30 Millionen Euro pro Jahr - so viel, wie Messi derzeit schon bekommt.

Was wäre seine Rolle bei Barça?

Die Frage ist, ob Messi in Camp Nou noch eine so wichtige Rolle einnehmen würde wie vorher. Mittlerweile hat Barça einige neue Topspieler verpflichtet. Die spanische Zeitung Mundo Deportivo schreibt, dass der Fußballstar auf dem rechten Flügel spielen und die letzten Pässe an Lewandowski bringen könnte. Die spanischen Zeitungen diskutieren übrigens noch eine weitere Option: Messi nicht als Spieler, sondern als Botschafter vom FC Barcelona, der die Werte des Vereins vertritt.

Was will Messi?

Es heißt, dass Messi immer noch unzufrieden mit seinem Abschied bei Barcelona ist. Die Katalanen glauben, dass er zurück will. Aus Messis Umfeld kommt derzeit nur: Er konzentriert sich auf die kommende WM in Katar und auf die laufende Saison bei PSG. Eine Entscheidung ist frühestens nach der WM zu erwarten.

