Jedes Jahr packen die Stars auf der Met Gala krasse Looks aus. Diesmal mit dabei: Ice Spice, Dua Lipa und Doja Cat.

YouTube-Star Emma Chamberlain durfte das dritte Jahr in Folge die Red Carpet-Interviews beim Event hosten. Bei ihrer Ankunft trug sie ein Custom-Outfit in hellblau vom Modehaus Miu Miu mit einem gecroppten Blazer und einem Low-Rise Rock mit langem Schlitz:

Für die Interviews wechselte die Influencerin allerdings in etwas Bequemeres - auch Custom-Miu Miu. Diesmal allerdings in Schwarz und bauchfrei:

Doja Cat und Jared Leto kommen als Katze

Crazy, crazier - Doja Cat. Die Rapperin hat sich mal wieder was Ausgefallenes zum Motto einfallen lassen. Das hieß in diesem Jahr: "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Deshalb hat sich Doja Cat kurzum als Karl Lagerfelds Katze Choupette verkleidet - inklusive Special-Effects-Makeup und Katzenohren am Glitzerdress:

Außer Doja Cat hatte aber noch jemand die Idee: Jared Leto kam gleich in einem gesamten Katzenanzug, der an Choupette erinnert - inklusive Kopf, den er auf dem Carpet allerdings in der Hand hielt:

Ice Spice hat es von ihrem Durchbruch direkt auf die Met-Gala-Guestlist geschafft. Sie kam in Balmain und trollte die Paparazzi mit einer Kamera als Accessoire, die sie auf die Fotografen richtete:

Dua Lipa war mit Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour eine der Co-Hosts des Fashion-Events. Sie trug ein Prinzessinnenkleid aus Chanels Fall 1992 Kollektion. Damals trug Claudia Schiffer das Design von Karl Lagerfeld auf dem Runway.

Met Gala: Was ging bei Bad Bunny und Kendall Jenner?

Bad Bunny kam kurz nach seinem aktuellen Boo Kendall Jenner auf den Red Carpet. Er trug einen weißen Anzug von Jacquemus - mit Blumenapplikation und tiefem Rückenausschnitt. Kendall schaute übrigens in ihrem Red Carpet-Interview auffällig oft in seine Richtung.

Rhianna und A$AP Rocky kommen viel zu spät

Den Auftritt des Abends legten aber Rihanna und A$AP Rocky hin: Eigentlich hatte niemand mehr damit gerechnet, dass die beiden noch kommen. Die schwangere Sängerin und der Rapper tauchten erst auf, als die Show auf dem Roten Teppich eigentlich schon beendet war. Doch Rihanna zeigte sich dann noch in einem weißen Kleid mit extralanger Schleppe von Valentino. Als sie etwa die Hälfte der Treppe nach oben gelaufen war, kam dann das Highlight. Rihanna öffnete ihre Jacke mit riesigen Blüten und zeigte ihren Babybauch.

A$AP Rocky kam übrigens mit Sakko, Jeans und Schottenrock. So ein ähnliches Outfit hatte Karl Lagerfeld mal bei einer Chanel-Show getragen.