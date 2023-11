DAS ist das Thema der Met Gala 2024!

Auf der Met Gala packen Promis und Stars jährlich krasse Looks aus. Jetzt hat die Vogue das Motto für 2024 gedroppt.

Und es lautet: "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion". Das heißt übersetzt: "Schlafende Schönheiten: Wiedererweckte Mode". Das Motto hat aber nichts mit Prinzessinnen zu tun. Sondern?

In der immer auf die Met Gala folgenden Fashion-Ausstellung in New York sollen laut Chefkurator Andrew Bolton unter anderem 50 historische Kleidungsstücke gezeigt werden, die teilweise mehrere hundert Jahre alt sind. Diese Stücke nennt Bolton "Sleeping Beauties".

Hier bekommst du das Motto easy erklärt:

Met Gala 2024: Promis haben wohl einige Optionen

Weil sich der zeitliche Rahmen der Ausstellung vom 17. Bis 21. Jahrhundert über 400 Jahre Fashiongeschichte zieht, dürften die Promis bei ihren Looks wohl ziemlich viele Möglichkeiten haben. Wohl deutlich mehr als in diesem Jahr. 2023 lautete das Motto nämlich "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" in Erinnerung an den bekannten Designer.

Welche Looks Jared Leto und Doja Cat 2023 am Start hatten, kannst du hier checken: