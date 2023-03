"Vogue"-Chefin Anna Wintour will anscheinend niemanden der Kardashian-Family bei der diesjährigen Met Gala sehen.

Das berichtet zumindest "Page Six" und beruft sich auf einen Insider. Die Met Gala wird von der "Vogue" organisiert. Welche Stars kommen dürfen, entscheiden Anna Wintour und ihr Team. Kim Kardashian, ihre Mutter Kris Jenner sowie ihre Schwestern Kourtney, Khloé, Kendall und Kylie sollen nicht auf der Gästeliste stehen. Das Mode-Event wurde in den letzten Jahren oft dafür kritisiert, zu viele Influencer statt "echten" Stars einzuladen. Es könnte also sein, dass die "Vogue"-Chefin die Veranstaltung wieder exklusiver machen will. Aber eine Met Gala ohne die Kardashians? Ein offizielles Statement gibt's nicht.

Alle wichtigen Infos zur Met Gala 2023

Die Met Gala findet dieses Jahr am 1. Mai im Metropolitan Museum of Art in New York statt. Das Event wird auch als der Super Bowl oder die Oscars der Mode bezeichnet. Jedes Jahr gibt's ein Motto. 2023 lautet es: "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty".