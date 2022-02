Meta crasht an der Börse - Zuckerberg verliert 20 Milliarden Dollar

Oh, oh - das gefällt den Anlegern des Unternehmens vermutlich gar nicht: Die Nutzerzahlen von Facebook gehen zurück!

Die Meta-Aktie machte an der Börse ein Minus von 22 Prozent, weil die Nutzerzahlen von Facebook gesunken sind, berichtet die Bild. Die Plattform erreichte das Ziel von 1,95 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer nicht, sondern verlor sogar welche. Was wohl der Grund dafür ist?

TikTok

Die Videoplattform ist in Zuckerbergs Augen die größte Konkurrenz. Während Facebook die jüngere Zielgruppe nicht erreicht, ist diese bei TikTok am stärksten vertreten und somit die Social-Media-Plattform der nächsten Generation, laut FAZ. Der Meta-Chef sieht seine Stärke aber in immersiven Erlebnissen wie zum Beispiel Augmented Reality und Virtual Reality und scheint sich daher wenig Sorgen zu machen.