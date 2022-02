Kein Instagram mehr in Europa - leere Drohung oder ernst?

Droht ein Ende von Instagram und Facebook in Europa? Der Konzern Meta denkt darüber nach. Grund sind Datenschutz-Regeln.

Im Moment ist das Abschalten von Instagram und Facebook in Europa eher unwahrscheinlich. Meta, der Konzern hinter den Social-Media-Plattformen, hat das jetzt in seinem Jahresbericht für die US-Börsenaufsicht für möglich erklärt, wenn bestimmte Datenschutz-Regeln in Europa strenger werden sollten.

Das Sammeln und Auswerten von Daten ist für den Konzern wichtige Grundlage, um Werbung gezielt bei bestimmten Zielgruppen anzeigen zu können. Im Bericht steht: Würde das Verwenden von Daten eingeschränkt, könnte das "unser finanzielles Ergebnis negativ beeinflussen". Der Konzern würde also weniger Geld verdienen.

Mehr Datenschutz = weniger Geld für Meta

Konkret geht es um zwei Dinge, die gerade in Europa geplant werden:



Vorgaben, wie und mit welchen Sicherheitsvorkehrungen persönliche Daten von europäischen Usern in die USA übermittelt und dort weiterverarbeitet werden dürfen.

strengere Regeln beim Daten-Tracking für personalisierte Werbung

Ob Meta wirklich Instagram und Facebook in Europa abschalten würde, ist unklar. Tiemo Wölken, Abgeordneter im Europaparlament, wo über die strengen Datenschutz-Regeln abgestimmt wurde, geht von einer "leeren Drohung" aus. Das schrieb er in einem Tweet:

Abgesehen davon, dass ich das für eine leere Drohung von #Facebook/#Meta halte (🇪🇺 ist einer der wichtigsten Märkte) - ein Unternehmen, dass unsere Gesetze nicht respektieren will & kein Geschäftsmodell entwickeln kann, dass ohne Spionage auskommt, braucht es dann auch nicht 🤷‍♂️🤷‍♀️ https://t.co/drKJNFiTvS

