Die irische Datenschutzbehörde hat Meta zu einer Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro verdonnert. Grund: Datenschutzverstöße.

Konkret soll Meta Daten europäischer User an US-Geheimdienste weitergegeben haben. Wichtig: Der Beschluss bezieht sich nur auf Facebook, nicht auf die anderen Dienste aus dem Meta-Konzern wie Insta oder WhatsApp. Künftig darf der Konzern keine EU-Nutzerdaten mehr in die USA übermitteln. Der Betrieb von Facebook sei durch das Urteil nicht in Gefahr, so Meta.

1,2 Milliarden Euro Strafe: Das sagt Meta

Der Konzern will das nicht akzeptieren und dagegen vorgehen, weil die Entscheidung "fehlerhaft" und "ungerechtfertigt" sei. Btw: Für Meta war es nicht die erste Strafe. Seit es die neue Datenschutzverordnung gibt, hat es für den US-Konzern schon Strafen in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro gegeben.

Telefonnummern öffentlich: Millionenstrafe für Instagram

Das ist nicht der einzige Struggle für Meta. Vor wenigen Monaten haben tausende Menschen ihren Job verloren. Den Grund findest du hier:

Hier kannst du checken, was ein Ex-Meta-Mitarbeiter über den Konzern sagt und was mit deinen Daten passiert: