Meteorit zerstört Hausdach! 🏡☄️

In Schleswig-Holstein ist ein Meteorit eingeschlagen - zum ersten Mal seit über 20 Jahren in Deutschland.

Anwohner hatten den ungefähr Tennisball-großen Stein in einem Wohngebiet in Elmshorn (Schleswig-Holstein) entdeckt - zusammen mit anderen Stücken, die etwas kleiner sind. Die Finder hatten zuvor einen lauten Knall gehört. Woher das Geräusch kam, ist wohl klar: Der Meteorit hatte ein Hausdach durchschlagen! Also literally:

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Erst kein Meteorit, dann doch

Die Anwohner riefen die Feuerwehr. Als diese ankam, identifizierte sie den Brocken zunächst als normalen Stein. Als dann Fotos von dem "Stein" veröffentlicht wurden, war für viele Experten klar: Es ist DOCH ein Meteorit! Er wird in einem Spezial-Labor in Dresden weiter untersucht, um mehr über ihn herauszufinden.

Was ist am Dienstag über Elmshorn passiert? Klar ist, dass ein Meteorit über dem Norden der Stadt niedergegangen ist....Posted by Elmshorner Nachrichten on Friday, April 28, 2023

Letzter Meteoriteneinschlag schon lange her

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat den Vorfall bestätigt. So ein Meteoriteneinschlag kommt laut dem DLR sehr selten vor. Den Letzten gab es laut einem Sprecher im April 2002 in Bayern - also vor über 20 Jahren.