Warum der Parteichef die AfD verlässt

Jörg Meuthen verlässt nach mehr als acht Jahren die Partei. In einem Interview erklärt er, warum.

Bereits im Herbst kündigte der 60-Jährige an, nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren zu wollen. Jetzt gab er bekannt, dass er mit sofortiger Wirkung sein Amt als Parteichef niederlegen und aus der Partei austreten werde.

Warum verlässt Meuthen nach so vielen Jahren die AfD?

Viele Parteimitglieder stünden "nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung", teilte er dem ARD-Hauptstadtstudio mit. Er sei laut eigener Aussage im Kampf für einen anderen Weg gescheitert und begründet damit auch seinen Austritt.

Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und es schlägt eigentlich permanent hoch.

Zusätzlich schienen einige Mitglieder keine großen Fans von Meuthen gewesen zu sein: Laut seiner Aussage würden sich unter anderem Alice Weidel, Björn Höcke und Alexander Gauland "richtig freuen, dass der Meuthen nun endlich weg ist".

Der 60-Jährige möchte allerdings weiter Abgeordneter im Europäischen Parlament bleiben und auch in Zukunft politisch aktiv sein - nun jedoch außerhalb der AfD.

Meuthens Karriere in der AfD

2013 ist Meuthen in die AfD eingetreten und wurde 2015 zum Co-Parteivorsitzenden gewählt. In seinen sechs Jahren als Parteichef setzte er sich für verschiedene Dinge ein - in den letzten Monaten unter anderem dafür, sich als Partei weniger in eine radikale Richtung zu bewegen.

Laut Experten dürfe man seine Vergangenheit deshalb aber nicht verklären: 2017 sprach sich Meuthen beispielsweise dagegen aus, dass sein Parteikollege Björn Höcke aus der Partei ausgeschlossen wird. Dieser gilt als Rechtsextremist und darf laut einem Gerichtsurteil als "Faschist" bezeichnet werden. Meuthen hat ebenfalls häufig an Treffen des sogenannten "Flügels" teilgenommen und bezeichnete ihn 2017 als "integralen Bestandteil" der Partei. Dieser Teil der AfD galt erwiesen als rechtsextrem und wurde sogar vom Verfassungsschutz beobachtet.

Wie sich die AfD ohne Jörg Meuthen entwickelt, werden die nächsten Wochen zeigen. Der nun ehemalige Parteichef sieht für sie allerdings höchstens "als ostdeutsche Regionalpartei" noch eine Zukunft.