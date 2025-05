Bei einem Crash mit der Brooklyn Bridge in New York sind zwei Menschen gestorben. Das ist passiert!

Heftiger Schockmoment in New York: Ein mexikanisches Segelschiff ist Samstagabend rückwärts gegen die Brooklyn Bridge geknallt - und das vor den Augen vieler Menschen. Der Motor war offenbar ausgefallen, das Schiff trieb unkontrolliert zurück. Zwei Crew-Mitglieder kamen dabei ums Leben, 19 Leute wurden verletzt - vier davon schwer. Insgesamt waren 277 Menschen an Bord.

Brücke hält - aber Crew oben in den Masten erwischt

Besonders heftig: Einige der Verletzten waren oben in den Masten, als es gekracht hat. Die Szene ging direkt viral - das Schiff war festlich beleuchtet, viele Leute filmten mit. Zum Glück: Niemand fiel ins Wasser und die Brücke wurde nur kurz gesperrt. Sie hat den Crash ziemlich stabil überstanden.