172 Migranten aus Lkw gerettet

Crazy Story aus Mexiko: Am Freitagnachmittag wurde an einer Autobahn im Bundesstaat Veracruz ein Lkw zurückgelassen. Die mexikanischen Behörden fanden in dem total überfüllten Fahrzeug 172 Migranten aus Guatemala, Honduras, Ecuador und Bangladesch. Unter ihnen waren 27 Minderjährige, die ohne Eltern mit der Gruppe unterwegs waren.

Krass: Bei der Rettungsaktion mussten erstmal mehrere Laken vom Dach des Lkws genommen werden, damit die Menschen wieder richtig Luft bekommen konnten. Der Fahrer befindet sich laut dem Nationalen Institut für Migration (INM) auf der Flucht.

Beamte leisten erste Hilfe

Die befreiten Personen wurden mithilfe vom Katastrophenschutz und der Landespolizei erstmal



in Sicherheit gebracht,

mit Essen und Trinken versorgt und

medizinisch untersucht.

Jetzt kümmern sich die Migrationsbeamten darum, wie es mit den Menschen weitergeht. Bis dahin werden sie in Einrichtungen der Migrationsbehörde untergebracht.

