Tut Mexiko zu wenig gegen Drogenschmuggel? Das behauptet zumindest Trump. Doch jetzt hat Mexiko einen krassen Fund gemacht.

Der mexikanische Zoll hat am Mittwoch rund 32 Kilogramm Fentanyl entdeckt, versteckt in Kaktusblättern. Dabei handelte es sich um "Nopales" – aufgeschnittene Kaktusblätter, die in Mexiko oft frisch gegessen werden.

Den Behörden zufolge wurden an einem Militärkontrollpunkt im Grenzstaat Sonora rund 275.000 Pillen auf dem Weg nach Arizona beschlagnahmt.

Die mexikanischen Zollbeamten fanden auch Päckchen mit Fentanyl in Pulverform.

Insgesamt hatten die Drogen einen Wert von etwa 6,5 Millionen US-Dollar .

. Ein 29-Jähriger wurde festgenommen.

Importzölle für Mexiko: Auch wegen Fentanyl-Schmuggel?

US-Präsident Donald Trump begründet die neu eingeführten Importzölle von 25 Prozent damit, dass Mexiko nicht genug gegen den Schmuggel von Fentanyl und illegale Einwanderung unternimmt. Aber: Migration und auch die Zahl der Überdosen mit Fentanyl in den USA haben schon vor Trumps Amtsantritt stark abgenommen.

