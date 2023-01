Sohn von "El Chapo" festgenommen: Eskalation in Mexiko

Das mexikanische Militär nahm Ovidio Guzmán in Sinaloa fest. Dann kam es zu krassen Straßensperren und Schießereien.

Ovidio ist ein Sohn von dem berüchtigten Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán, der seit 2017 in den USA im Gefängnis sitzt und eine lebenslange Haftstrafe verbüßen muss. Als die Sicherheitskräfte am Donnerstagmorgen (Ortszeit) Ovidio schnappten, wurden sie beschossen, wie der mexikanische Verteidigungsminister mitteilte. Das Kartell soll in der Stadt Culiacán im mexikanischen Staat Sinaloa Straßensperren errichtet haben. Außerdem wurden Autos in Brand gesteckt. Der Luftwaffe ist es trotzdem gelungen, "El Chapos" Sohn nach Mexiko-Stadt zu fliegen.

Ovidio Guzmán: Auslieferung in die USA?

Die USA suchen Ovidio Guzmán schon länger, weil er ein mutmaßlicher Drogenschmuggler ist. Im Oktober 2019 hatten sie schon mal versucht, ihn festzunehmen. Damals mussten sie den Einsatz abbrechen, weil das Kartell ähnlich gewaltsam dagegen vorging. Das werfen die USA Guzmán vor: Verschwörung zur Verteilung von Kokain, Methamphetamin und Marihuana in den USA. Bevor er in die USA ausgeliefert werden kann, muss er sich laut dem mexikanischen Außenminister aber noch für einen offenen Fall in Mexiko verantworten.

