Nach Trump-Drohung: Mexiko liefert Drogenbosse an USA aus

Mexiko will damit Zölle vermeiden. Unter den Ausgelieferten soll einer der vom FBI meistgesuchten Verbrecher sein.

Es handelt sich um den ehemaligen Kartellchef Rafael Caro Quintero. Er war in den 1980er-Jahren in Mexiko so mächtig wie Pablo Escobar in Kolumbien und wurde als "Narco de Narcos" - also "Drogenboss der Drogenbosse" - bezeichnet.

Wer sind die ausgelieferten Drogenbosse?

Laut der US-Anti-Drogen-Behörde stand Quintero vier Jahrzehnte lang auf der Liste der meist gesuchten Flüchtigen. Die USA hatten ein Kopfgeld von 20 Millionen US-Dollar auf ihn ausgesetzt.

Neben Quintero werden auch noch 28 andere Drogenbosse ausgeliefert. Noch nie zuvor hat Mexiko so viele auf einmal an die USA überstellt. Den Männern droht nach Angaben des US-Justizministeriums jetzt lebenslange Haft.

Warum hat Mexiko das gemacht?

US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle für Waren aus Mexiko angekündigt.

Er wirft dem Land unter anderem vor, nicht genug gegen Drogenschmuggel zu machen.

Mexiko bezeichnete die Auslieferung als Teil der Zusammenarbeit mit den USA. Sie sollen offenbar US-Präsident Donald Trump davon abhalten, die Strafzölle einzuführen. Ob das klappt, ist unklar. Trump hatte angekündigt, dass die Zölle ab Dienstag gelten sollen.