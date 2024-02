MGKs neues Blackout-Tattoo: Ist das gesund?

Machine Gun Kelly hat sich aus "spirituellen Gründen" fast seinen ganzen Oberkörper mit einem Tattoo schwärzen lassen.

Der Rapper und Partner von Megan Fox ist bekannt für seinen außergewöhnlichen Style. Zu dem gehören auch seine vielen Tattoos. Jetzt hat der 33-Jährige aber noch einen draufgesetzt.

13 x 6h = Aua

13 Sessions für jeweils 6 Stunden, also insgesamt 78 Stunden, hat sich MGK bei seiner Tätowiererin Roxx unter die Nadel gelegt.

Manche Quellen behaupten, die freiwillige Folter sei ein Liebesbeweis an Megan Fox. Er selbst postet das Tattoo-Bild auf Insta mit der Unterschrift: "for spiritual purposes only." Also "nur für spirituelle Zwecke". Der Zweck ist laut Roxx Ordnung und Veränderung in sein Leben zu bringen und seine alten Tattoos wären zu chaotisch dafür.

Ist ein Blackout gefährlich?

Ein Blackout, also komplettes Schwärzen von Körperteilen, ist wohl die heftigste Form des Tätowierens. Nicht unbedingt künstlerisch, aber für den Körper.

Das sagt ein Tätowierer dazu:

Tätowierer Damian aus Baden-Baden war bei uns im SWR3-Interview.

Mögliche Probleme mit Blackout-Tattoos:



allergische Reaktion - je mehr Farbe in die Haut kommt, umso wahrscheinlicher

längere Zeit zum Abheilen

Stechen der Tattoos ist eine krasse Belastung für Körper und Kreislauf.

die geschwärzten Stellen können von Hautärzten schlecht untersucht werden, gefährliche Hautveränderungen könnten so übersehen werden.

im Sommer heizen sich die Stellen durch die schwarze Farbe sehr stark auf.

