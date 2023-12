Michael B. Jordan baut Autounfall!

Der Schauspieler hat mit seinem Ferrari ein anderes Auto gerammt. Verletzte gab es wohl nicht.

Passiert ist das Ganze am Samstag, den 2. Dezember. Gegen 23:34 Uhr soll Michael B. Jordan mit seinem Ferrari in ein parkendes Auto gefahren sein. Das berichten "TMZ" und "Page Six". Letztere bezogen sich auf die Polizei in Los Angeles.

Michael B. Jordan hat Unfall: Nicht betrunken, niemand verletzt

Laut dem Bericht wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Jordan soll nicht betrunken gewesen sein. Es ist nicht klar, wie es zum Unfall kam. Fotos zeigen krasse Schäden an beiden Autos. Offiziell wurde nicht bestätigt, ob jemand in dem parkenden Wagen saß.

Hier kannst du sehen, wie die beiden Autos nach dem Unfall aussahen:

Michael B. Jordan crashed his Ferrari into a parked car in Hollywood pic.twitter.com/AtTd8WlyOB

