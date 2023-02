Größte Summe ever: Michael Jordan spendet für kranke Kinder 💸

Ganze 10 Millionen Dollar (etwa 9,3 Millionen Euro) gehen an die Kinderhilfsorganisation "Make-A-Wish".

Der ehemalige Basketballspieler Michael Jordan wird am Freitag (17. Februar 2023) 60 Jahre alt. Das ist der Anlass für seine riesige Spende. Mit dem Geld werden Wünsche der kranken Kinder erfüllt. MJ hat auch in der Vergangenheit schon oft mit der Organisation zusammengearbeitet. Doch eine so hohe Spende gab es noch nie, wie "Make-A-Wish mitteilt.

Wir hoffen, dass diese rekordverdächtige Spende andere dazu inspiriert, es Mike gleichzutun und noch mehr Wünsche zu erfüllen.

