Neun perfekte Darts im Finale: Michael Smith ist Weltmeister

Der Engländer setzte sich gegen Michael van Gerwen mit 7:4 Sätzen durch. Ihm gelang außerdem der erste ...

... Neun-Darter bei dieser Weltmeisterschaft. Einen Neun-Darter im Finale gab es das letzte mal vor 12 Jahren.

Was ist noch mal ein Neun-Darter?

Damit sind neun perfekte Dart-Würfe in einem Leg gemeint. Mit weniger Würfen kann man ein Leg nicht gewinnen. Wer als erstes drei Legs sammelt, gewinnt den Satz. Heftig: Im gleichen Leg warf Gegner van Gerwen acht perfekte Darts und verpasste den Neun-Darter so ebenfalls nur hauchdünn. Auf Social-Media wird das Leg im zweiten Satz als "das beste aller Zeiten" gefeiert. Auch in der WM-Location, dem Londoner Ally Pally, eskalierten die über 3.000 Fans komplett:

565K Preisgeld

Durch seinen Sieg im Finale holte sich Smith seinen ersten WM-Titel. Dazu gibt es 500.000 Pfund Preisgeld. Das sind rund 565.000 Euro.

Im Halbfinale hatte der Engländer den deutschen Gabriel "Gaga" Clemens rausgeworfen:

