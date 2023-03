RTLZWEI cancelt Doku-Serie mit Michael Wendler

Der TV-Sender hat sich nach dem Hate dazu entschieden, die neue Wendler-Sendung abzusagen - nach nur einem Tag.

Denn die Reaktionen auf Social Media zur Ankündigung der Serie waren eindeutig: Keiner hat Bock auf Michael Wendler. Geplant war eigentlich eine Serie über den Sänger und seine schwangere Frau Laura. Daraus wird aber nichts. RTLZWEI hat das Format mit den beiden gestoppt. Hier kannst du dir das ganze Statement durchlesen:

Deswegen ist Michael Wendler problematisch

Michael Wendler steht wegen verharmlosender Aussagen zum Holocaust sowie Verschwörungstheorien in der Kritik. Nachdem der Schlagersänger die Lockdown-Maßnahmen während der Pandemie mit den Zuständen in einem KZ in Verbindung gebracht hatte, distanzierte sich auch RTL von ihm. Zu dem Zeitpunkt war er bei "Deutschland sucht den Superstar".

Bevor die Wendler-Sendung gecancelt wurde, erklärte RTL+, dass die Serie nicht auf ihrer Plattform zu sehen sein wird. RTLZWEI gehört zum Teil zur RTL Group.

Die Michael #Wendler Doku-Soap von RTLzwei wird weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar sein. https://t.co/6mCMbr4eZO

Laut "BILD"-Zeitung hätten die Wendlers für sechs Doku-Folgen rund 500.000 Euro bekommen sollen.

Das sagt Michael Wendler

Auf Twitter hat sich Michael Wendler zu Wort gemeldet und versteht nicht, wieso sich der Sender gegen die Ausstrahlung entschieden hat:

Warum verwehrt man mir die Rehabilitierung, die Möglichkeit, mich für vieles Ausgesprochene zu entschuldigen?

Er bezieht sich noch mal auf die Kritik gegen ihn. Der Wendler behauptet weiterhin, dass er mit dem KZ-Vergleich "Krisen Zentrum" meinte und nicht Konzentrationslager. Er soll sich laut eigenen Worten für die Meinungsfreiheit eingesetzt haben, indem er vor "den nicht nebenwirkungsfreien Corona Spritzen gewarnt" hat. Der Wendler räumt zwar sein Fehlverhalten ein, doch bleibt weiterhin dabei, dass "viele Corona Maßnahmen falsch waren".

Noch mehr Details zum Thema gibt's hier: