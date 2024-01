Apple galt lange als wertvollstes Unternehmen. Jetzt ist ein anderer Tech-Konzern vorbeigezogen - mal wieder.

Nicht Apple - sondern Microsoft steht jetzt an der Spitze der "most valuable companies"!

Beide Unternehmen sind fast drei Billionen US-Dollar wert. Bis zuletzt lag Apple vorne. Microsoft hat aber ordentlich zugelegt - und liegt jetzt rund 12 Milliarden US-Dollar (ungef├Ąhr 10,9 Milliarden Euro) vor der iPhone-Firma. Das geht aus Daten der Londoner B├Ârsenfirma LSEG hervor.

Microsoft ├╝berholt Apple ÔÇô jetzt wertvollstes Unternehmen Dauer 1:04 min Der Software-Konzern Microsoft ist das wertvollste Unternehmen der Welt. Damit ├╝berholt die Firma aus dem US-Bundesstaat Washington den iPhone-Hersteller Apple aus Kalifornien. Grund sind die Entwicklungen rund um K├╝nstliche Intelligenz. Nils Dampz.

Microsoft ist dem Wirtschaftsdienst Bloomberg jetzt 2,89 Billionen US-Dollar wert und liegt damit knapp vor dem Apple-Konzern, der einen B├Ârsenwert von 2,87 Billionen Dollar hat.

Microsoft hat schon vor Jahren in das Startup OpenAI investiert. Die Firma aus San Francisco hat den Chatbot ChatGPT entwickelt, der mit K├╝nstlicher Intelligenz funktioniert. Das Programm hatte vor einem guten Jahr einen Boom im Bereich der K├╝nstlichen Intelligenz ausgel├Âst. Die Technologie kann unter anderem Texte, Bilder oder Programmcode und zunehmend auch Videos erstellen. Experten sprechen von einer technischen Revolution.

Microsoft baut KI mehr und mehr in seine Produkte wie das Office-Paket ein. Allein im letzten Jahr gewann der Konzern ├╝ber eine Billion Dollar an Wert.

Konkurrent Apple war seit 2011 fast ununterbrochen das wertvollste Unternehmen der Welt. Im Bereich der K├╝nstlichen Intelligenz h├Ąlt sich der Konzern bisher zur├╝ck.

Zum Vergleich: Die 40 wertvollsten deutschen Unternehmen, die an der B├Ârse gehandelt werden, sind zusammen weniger als zwei Billionen wert und damit weniger als Microsoft.

ND/SF .

Microsoft auf der Eins: Der Grund? ChatGPT!

Einerseits sind bei Apple in diesem Jahr die Smartphone-Verk├Ąufe etwas zur├╝ckgegangen.

Der Vormarsch von Microsoft ist hingegen vor allem OpenAI zu verdanken - das ist die Firma, die hinter der K├╝nstlichen Intelligenz ChatGPT steckt.

Microsoft ist Gro├čaktion├Ąr bei OpenAI und hat bis Anfang 2023 mehr als zehn Milliarden US-Dollar in das Unternehmen gebuttert.

Insidern zufolge geh├Ârt Microsoft knapp die H├Ąlfte von OpenAI - und profitiert dadurch vom derzeitigen KI-Boom.

ChatGPT und Co.: Nutzt du KI f├╝r Hausaufgaben?

Nice to know ­čĺí Microsoft liegt schon seit 2018 immer wieder mal vorne. Der h├Âchste Wert, den eine Firma jemals hatte, geht jedenfalls an Apple: Am 14. Dezember 2023 war die Firma 3,081 Billionen US-Dollar wert - also etwa 2,8 Billionen Euro.

Mehr zu ChatGPT und Co. gibts hier ÔČç´ŞĆ