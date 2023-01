HIER bezahlst du 30 Prozent mehr Miete

Zur Miete wohnen ist teuer geworden - und das überall. Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land.

In Großstädten muss man deutlich höhere Mieten bezahlen als in mittelgroßen Städten oder auf dem Land. Das belegen Daten des Statistischen Bundesamtes. So sind Mieten in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern im Schnitt 30 Prozent teurer. In Quadratmeterpreisen bedeutet das:

Ab 100.000 Einwohnern: 8,30 Euro durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter

20.000 bis 100.000 Einwohner: 6,90 Euro durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter

Bis 20.000 Einwohner: 6,40 Euro durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter

Und, wie heizt du?

Die Auswertung zur Wohnsituation zeigt außerdem, dass ein Großteil der privaten Haushalte nach eigenen Angaben mit konventionellen Energieträgern wie Gas, Kohle und Erdöl heizt. Die Kosten davon kommen zur Kaltmiete dazu.

