Mietschulden: Darauf solltest du achten!

Wegen explodierender Energiekosten könnten viele Mieter von Nachzahlungen betroffen sein.

Böse Post vom Vermieter? Das könnte viele erwarten, wenn sie ihre Miete nicht mehr zahlen können. Seit dem Krieg in der Ukraine schießen die Energiepreise nämlich in die Höhe. Besonders betroffen dürften Menschen mit wenig Geld sein, die ihr Erspartes in der Pandemie aufgebraucht haben.

Was wird gefordert?

Mehr als 3 Millionen Haushalte sind laut einem Experten in Deutschland überschuldet. Der Deutsche Mieterbund (DMB) befürchtet Mietschulden und Kündigungen. Damit das nicht passiert, fordert er,

dass der Heizkostenzuschuss von der Bundesregierung mindestens verdoppelt wird. Für Azubis liegt er gerade bei 230 Euro und wird automatisch einmalig ausgezahlt.

dass Hartz IV-Empfänger genug Geld bekommen, um die gestiegenen Kosten zu bezahlen.

Über die gestiegenen Preise machen sich viele Menschen auch in anderen Bereichen Gedanken: