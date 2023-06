Dein nächster Urlaub könnte billiger werden 🚗

Bock auf einen Roadtrip? Dann haben wir jetzt gute News: Mietwagen sind wieder günstiger!

Laut der Plattformen Check24 und billiger-mietwagen.de, ist es diesen Sommer wieder günstiger einen Leihwagen zu holen, um durch die City zu cruisen! Wenn du in Deutschland einen Trip machen willst, zahlst du rund zehn Prozent weniger als in den Vorjahren.

Seit Corona sind die Preise doll angestiegen. Anbieter hatten damals die Anzahl ihrer Autos verringert, weil Reisen wegen der Corona-Regeln ausgefallen sind. Langsam sind die Anbieter aber wieder gut aufgestellt. Das zeigt sich in den billigeren Preisen, die wieder fast so sind wie vor der Pandemie.

Hier lohnt sich ein Mietwagen am meisten

Check24 und billiger-mietwagen.de stellten fest, dass die Preise in Spanien um 34 Prozent beziehungsweise 16 Prozent gesunken sind. Am krassesten sind sie aber in Kroatien gesunken: 47 Prozent und 22 Prozent. Dass beide Plattformen unterschiedliche Ergebnisse gefunden haben, liegt daran, dass die Messungen zu unterschiedlichen Zeiträumen erfolgten.