Krasser Zusammenstoß: Eishockey-Profi vom Hals abwärts gelähmt

Mike Glemser hat in der Eishockey-Oberliga für die Starbulls Rosenheim gespielt. Nach einem Unfall geht das nicht mehr.

Eishockey ist ein robuster Sport - doch das, was Mike Glemser passiert ist, ist krass. Im Februar spielte seine Mannschaft gegen den SC Riessersee. In der neunten Minute knallte er nach einem Check mit einem Gegenspieler mit dem Kopf voraus in die Bande. Die Folge: Er hat sich zwei Wirbel an der Halswirbelsäule gebrochen. Mehrere OPs und zehn Tage im künstlichen Koma folgen.

Mike Glemser kann nach seinem Unfall nicht mehr alleine atmen

Der Profi-Sportler ist im Alter von 25 Jahren vom Hals abwärts gelähmt. Sein Vater erzählt dem "Bayerischen Rundfunk", dass Mike nur den Bizeps bewegen kann - Hände, Handgelenke, Beine sind komplett lahmgelegt. Auch die Atmungsaktivität des Zwerchfells ist gelähmt. Mike muss künstlich beatmet werden.

Seine Familie und sein Verein haben eine Spendenaktion gestartet. Mittlerweile haben sie schon 415.000 Euro für den Profi-Eishockeyspieler gesammelt.