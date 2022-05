Mike Singer: Erstes Statement nach Einbruch

Der Sänger meldet sich auf Instagram zurück und richtet seinen Fans ein Dankeschön für ihren Support aus.

Nochmal der Rückblick: Als Mike Singer vor wenigen Tagen für das Finale von "Let’s Dance" in Köln war, haben Unbekannte mitten in der Nacht seine Villa in Baden-Baden ausgeraubt. Insgesamt sollen sie dabei Gegenstände im Wert von 100.000 Euro gestohlen haben.

Mike und Sophie zeigen sich gemeinsam

Zusammen mit seiner Freundin meldet sich Mike jetzt bei seinen Fans. Er bedankt sich für jede einzelne, liebe Nachricht und ist froh, dass er auch in schweren Zeiten auf die Unterstützung seiner Fanbase zählen kann – fast 60.000 seiner Followerinnen und Follower belohnen sein Dankeschön mit einem ❤️.

