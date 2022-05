Mike Singer wurde ausgeraubt

Während der Sänger beim Finale von Let's Dance in Köln war, sind Unbekannte in sein Haus eingebrochen.

Die Tat scheint gut geplant gewesen zu sein: Die Täter schlugen am Freitag gegen 3:30 Uhr ein Fenster in der Villa in Baden-Baden ein und kamen so in das Zuhause des Sängers. Dann durchsuchten sie mehrere Zimmer.

100.000 Euro

Die Täter erbeuteten unter anderem Schmuck, Uhren, Designer-Ware und Bargeld. Auch eine Rolex nahmen sie mit. Insgesamt sollen wohl Geld und Gegenstände im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen worden sein.

Keine Spur von den Tätern

Die Polizei durchsuchte in der Nacht noch die Gegend mit einem Hubschrauber und Polizeihunden. Trotzdem konnten die Täter bisher nicht gefasst werden.

Anders siehts auf Malle aus, da konnten einige Verdächtige festgenommen werden: