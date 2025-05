"Traumatischer" Unfall: Das ist Miley Cyrus passiert

Heftig: Miley Cyrus ist während einer Show eine Eierstockzyste geplatzt. Trotz Schmerzen hat sie weitergemacht.

Der Fall soll während ihrer Silvester-Show 2023 passiert sein. Jetzt spricht Miley Cyrus darüber. "Ich hatte ein ziemlich traumatisches Erlebnis bei einer Show", erzählt die Sängerin bei der "The Zane Lowe Show". Während ihrer "Miley's New Year's Eve Party" platzte ihr eine Eierstockzyste. Es sei "extrem schmerzhaft" gewesen, doch sie habe die Show zu Ende gebracht. "Aber es war wirklich sehr schwer für mich", so die Künstlerin.

Miley Cyrus zieht Moderationsauftritt trotz geplatzter Eierstockzyste durch Dauer 0:18 min Miley Cyrus zieht Moderationsauftritt trotz geplatzter Eierstockzyste durch

Was geht sonst bei Miley Cyrus?

Sonst dreht sich bei Miley Cyrus aktuell alles um Musik. Ihr neues Album "Something Beautiful" erscheint am 30. Mai. 13 Songs sind drauf. Crazy: Auch Supermodel und Moderatorin Naomi Campbell wird auf dem Album vertreten sein - auf dem Song "Every Girl You’ve Ever Loved".

