Miley Cyrus: Diese Botschaft hat ihr neuer Song "Flowers"

Der neue Song von Miley Cyrus erinnert viele an ein anders Lied. Außerdem sorgt er für Spekulationen rund um ihren Ex.

Schon kurz nach der Veröffentlichung von "Flowers" war klar: Es geht um ihren Ex Liam Hemsworth. Dafür gibt es viele Hinweise:

Der Song wurde am 13. Januar veröffentlicht. Das ist der Geburtstag von Liam.

Das Lied wurde statt in den USA zuerst in Australien veröffentlicht. Liam kommt aus Australien.

In dem Lied heißt es: "Bauten ein Haus und sahen zu, wie es brennt". Im Jahr 2018 ist tatsächlich das Haus von Miley und Liam abgebrannt.

In dem Haus, in dem das Musikvideo zu "Flowers" gedreht wurde, soll Liam Miley mehrmals betrogen haben.

Miley soll in dem Video außerdem einen Anzug von ihrem Ex anhaben. Angeblich trug er ihn bei einer "Avengers"-Premiere. Damals sagte er der Sängerin, dass sie sich in der Öffentlichkeit benehmen soll.

Außerdem ist Fans die Ähnlichkeit zu "When I was your man" von Bruno Mars aufgefallen. Es gibt das Gerücht, dass das Lied in der Beziehung von Liam und Miley sehr wichtig war. Es soll an ihrer Hochzeit gespielt worden sein.

Hier kannst du dir anschauen, welche Anspielungen Miley auf das Lied von Bruno Mars macht:

Miley und Liam hatten sich 2009 am Set für den Film "Mit dir an meiner Seite" kennengelernt. Nach einer On-Off-Zeit heirateten sie Ende 2018. Nur ein paar Monte später trennte sich das Paar. Die Scheidung war dann im Januar 2020.

Selbstliebe! Diese Botschaft hat Miley für ihre Fans

So wie es aussieht, konnte Miley mit der Beziehung und der Trennung noch nicht komplett abschließen. Aber: "Flowers" ist kein klassischer Break-Up-Song. Miley macht mit ihrem Songtext und dem Video klar: Die Trennung hat sie stärker gemacht und Selbstliebe ist für uns alle super wichtig.

Hier kannst du dir "Flowers" anhören:

Bei Pamela Reif gibt es Liebes-News. Das Gerücht, dass sie mit Willi Whey zusammen ist, scheint zu stimmen:

Noch mehr News für dich: