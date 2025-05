Deutschland ganz oben dabei! Militärausgaben weltweit auf Hoch

Die weltweiten Militärausgaben sind im Jahr 2024 massiv angestiegen. Auch Deutschland rüstet auf und spielt ganz oben mit.

Rund 2,3 Milliarden Euro wurden im Jahr 2024 weltweit für das Militär ausgegeben. So viel wie seit der Zeit des Kalten Krieges in den 1980er-Jahren nicht mehr, so das Friedensforschungsinstitut Sipri. Besonders viel Kohle pumpte Europa und der Nahe Osten in sein Militär.

Militärausgaben mit massivem Anstieg weltweit Dauer 0:38 min Militärausgaben mit massivem Anstieg weltweit

Militärausgaben: Deutschland im Konzert der Großen

Deutschland steht inzwischen auf Rang vier, wenn es nach den höchsten Verteidigungsausgaben geht. Rund 77,6 Milliarden Euro gab die Bundesrepublik 2024 aus - 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor Deutschland stehen nur noch die USA, Russland und China. Trotz des massiven Anstiegs wäre es aber immer noch nicht genug, ginge es nach Donald Trump. Der US-Präsident forderte Deutschland in der Vergangenheit dazu auf, fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes in das Militär zu stecken. Das entspreche rund 216 Milliarden Euro. Damit würde man sogar Russland weit übertreffen. Dort waren es 131 Milliarden Euro in 2024.