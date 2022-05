Darum ist wichtig, was heute in Moskau passiert

Bei der jährlichen Militärparade wird Russlands Präsident Putin eine Rede halten. Kündigt er die nächste Eskalation an?

Triggerwarnung - Krieg Der Text kann belastend oder retraumatisierend sein.

Der 9. Mai ist in Russland ein wichtiger Tag. Es wird an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Russland feiert an dem Tag seinen Sieg über Nazi-Deutschland. In Moskau findet dazu eine große Militärparade statt, bei der viele Soldaten über den Roten Platz marschieren, auch Waffen und Panzer werden präsentiert.

Schickt Russland mehr Soldaten in den Krieg?

Russlands Präsident Wladimir Putin wird auch dieses Jahr wieder eine Rede halten. Nach seinem Angriff auf die Ukraine werden viele genau zuhören, was er zu diesem Krieg sagt. Manche Experten halten es für möglich, dass Putin eine sogenannte Mobilmachung anordnen könnte. Das würde bedeuten, dass ehemalige Wehrpflichtige und Reservisten in den Krieg geschickt werden können. Russland hätte also mehr Soldaten zur Verfügung.

Das sagt der ukrainische Präsident zum Gedenktag

In der Ukraine sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj zum Jahrestag des Weltkriegsendes, dass Russland alles vergessen habe, "was für die Sieger im Zweiten Weltkrieg wichtig war". Die russischen Angreifer verglich er dabei mit Nazi-Deutschland.

Am Sonntag waren der Regierungschef von Kanada, Justin Trudeau, und andere internationale Politiker in der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw. Das hatte für Selenskyj große Bedeutung. Er sagte: "Dies ist ein offensichtlicher Kontrast zu Moskaus Einsamkeit in Bösem und Hass, die morgen jeder sehen wird." Er spielte damit darauf an, dass zur Militärparade in Russland dieses Jahr keine ausländischen Staatschefs kommen werden.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Russische Truppen sind von allen Seiten ins Land vorgerückt. Aber die Kontrolle über die ukrainische Hauptstadt Kyjiw haben sie nicht erreicht. Im Gegenteil: Russland hat sich aus der Region Kyjiw zurückgezogen und konzentriert sich auf den Osten des Landes. Dabei geht die russische Armee nicht nur gegen das ukrainische Militär vor, sondern auch gegen die Bevölkerung. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im Schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit versucht Russland Einfluss auf die Ukraine zu nehmen und zu verhindern, dass sich sich weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

Seit Wochen ist das Stahlwerk in Mariupol besonders schwer umkämpft. Ukrainische Soldaten haben jetzt beschrieben, wie schlimm die Lage bei ihnen ist: