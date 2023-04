Militante Veganerin bei Rap-Battle mit Salami beschmissen 🌭

Das Video geht gerade bei YouTube viral und hat schon richtig viele Klicks. Was passiert ist, steht hier.

Im neuen Rap-Battle von "FourSeven" tritt die "Militante Veganerin" gegen den YouTuber "V SkillZ" an. Im Battle gehts vor allem um Veganismus und das teils heftige Vorgehen der "Militanten Veganerin". Die ist auf TikTok krass bekannt und hat über 480k Follower. In ihren Videos setzt sie sich fürs Tierwohl ein und hatet alle Nicht-Veganer.

Eskalation in zweiter Runde

In der zweiten Runde eskaliert es: "V SkillZ" wirft der "Militanten Veganerin" eine Bifi ins Gesicht. Mit dem Move will er ihre Tierschutz-Bemühungen dissen.

Hier wirf "V SkillZ" die Bifi:

Im Anschluss versucht sich der YouTuber direkt zu erklären und sagt, "dass er normalerweise nicht mit Essen werfe". Erstaunlich: Die "Militante Veganerin" bleibt krass gelassen und antwortet:

Es ist weniger schlimm, dass du mich damit ins Auge triffst, als dass dafür ein Schwein wegen dir versklavt und ermordet wurde.

Wenig später postet sie dann aber ein TikTok-Video und zeigt ihr blaues Auge:

Fans finden Aktion richtig kacke

In den Kommis unter dem YouTube-Video verurteilen viele Zuschauer den Bifi-Wurf von "V SkillZ". Damit habe er eine Grenze überschritten. Außerdem wird die "Militante Veganerin" für ihren Flow gefeiert. By the way: Auch "V SkillZ" hat sich später auf TikTok für die Aktion entschuldigt.

Hier kannst du dir noch einmal den ganzen Rap-Battle reinziehen: