Die Militante Veganerin disst Katja Krasavice!

Im Disstrack geht's um Veganismus, Feminismus und Katjas Zeit bei DSDS.

Katja sitzt bekanntermaßen in der Jury der diesjährigen Ausgabe von "Deutschland sucht den Superstar". Die Militante Veganerin, die bürgerlich Raffaela Raab heißt, war als Kandidatin auch dabei. Bei ihrem Casting hat die 27-Jährige ihren Standpunkt als Veganerin und Tierrechtsaktivistin vertreten.

Feminismus oder Femizid?

Im Song, den sie jetzt auf YouTube veröffentlicht hat, schießt sie gegen Katja. Die macht sich immer wieder als Feministin für andere Frauen stark und will als Vorbild vorangehen. Zum Beispiel hatte sie zum diesjährigen Weltfrauentag 10.000 Euro für Frauen in Afghanistan gespendet. Raffaela wirft Katja jetzt unter anderem vor, Femizide an Tieren - also Tötungen von weiblichen Wesen wegen ihres Geschlechts - zu begehen. Der Grund: Katja lebt nicht vegan.

Katja, Feminismus predigen, doch Femizide begehen?

Das ganze Video kannst du dir hier anschauen: