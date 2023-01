Stream mit Sinan-G: Jetzt wird die Militante Veganerin gefeiert

Normalerweise bekommt sie viel Kritik und Hate ab. Diesmal scheint es anders: Die Kommentare sind voll mit Lob.

In den YouTube-Kommentaren und auf TikTok feiern die Leute das Interview im Stream von Sinan-G ab. Ein User schreibt: "Endlich hat man mal gesehen, dass sie eigentlich doch eine sehr sympathische, humorvolle Frau ist. War wirklich ein schöner und lustiger Stream!" Auch Sinan und Ghazi werden für die lockere Stimmung im Stream gelobt.

Raffaela schreibt sogar: "Ohne Witz. Hab mich selten in 'nem Format so wohlgefühlt wie bei euch! Danke für die Gastfreundschaft und den Fun." Ihre humorvolle Art in dem Stream wird auch in den Kommentaren gelobt. Einige User sagen, dass sie auf diese Weise ihre Standpunkte deutlich besser nachvollziehen könnten als mit den radikaleren Videos.

Militante Veganerin: Hier lief es nicht so gut

Zuletzt war Raffaela in einem Talk mit Sharo45 von BeastKitchen zu sehen. Der Titel des Videos "Fleischesser trifft auf Militante Veganerin (Eskalation)" verrät bereits, wie die Diskussion abgelaufen ist - nämlich sehr hitzig. Für das Video mussten beide Seiten Kritik einstecken, Sharo gestand später sogar, dass er zu emotional geworden ist.

