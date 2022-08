TikTok: Wer ist die militante Veganerin?

Raffaela setzt sich für vegane Ernährung ein. Ihre Videos gehen auf TikTok regelmäßig viral und polarisieren extrem.

Bestimmt hast du schon eins von Raffaelas Videos auf deiner ForYou gehabt. Dort diskutiert sie in der Füßgängerzone mit Menschen über vegane Ernährung. Raffaela weist dabei immer darauf hin, dass der Lebensweg von Tieren nicht auf den Schlachthof führen sollte. Nicht-Veganer bezeichnet Raffaela als "Tierschänder".

Wer ist Raffaela?

Die Aktivistin ist offenbar Ärztin. Sie lebt seit einigen Jahren vegan. Viele ihrer Aktionen finden in Wien statt. Derzeit pausiert sie in ihrem Job als Ärztin und konzentriert sich komplett auf den Aktivismus. Dabei spielte auch ihre Zeit im Krankenhaus eine Rolle: Dort habe sie unter anderem gelernt, dass Tiere genauso leiden können wie Menschen.

Warum polarisiert Raffaela so?

Viele User stören sich an ihrer Wortwahl: Die Aktivistin sagt beispielsweise anstatt "Fleisch" lieber "Leichenteile". Ein Video, in dem sie einem kleinen Kind sagt, dass ihre Eltern für den Mord an einem Schwein verantwortlich sind, sorgte für viel negatives Feedback. Die User waren der Meinung, dass Raffaela hier zu weit ging. Auch ihre Veurteilung von Nicht-Veganern, also auch Vegetariern, als "brutal" oder "Tierschänder", finden viele uncool.

Viele Leute stimmen Raffaela aber auch zu. In vielen ihrer Videos sind die Menschen ebenfalls der Meinung, dass Fleischkonsum nicht okay ist. Zudem hat eines ihrer TikToks von letzter Woche über 200.000 Likes.

