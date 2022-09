Dieser Milliardär verschenkt seine Firma!

Der Gründer der Marke Patagonia gibt seine Brand für den guten Zweck weg. Er kämpft damit gegen den Klimawandel.

Das hat Yvon Chouinard in einem Interview mit der "New York Times" bekannt gegeben. Der Wert seiner Outdoor-Marke Patagonia liegt aktuell bei circa drei Milliarden US-Dollar. Davon sollen alle jährlichen Gewinne, die bei etwa 100 Millionen Dollar liegen, in Zukunft an eine Non-Profit Organisation und eine Stiftung fließen.

Was ist eine NGO? Eine Non-Profit-Organisation - kurz: NGO - ist eine Organisation, die keine Gewinne machen will. Sie verfolgt in der Regel gemeinnützige Zwecke, die als gesellschaftlich sinnvoll erachtet werden. Das kann zum Beispiel Klima- oder Tierschutz sein.

Beide setzen sich für den Kampf gegen den Klimawandel und für Naturschutz ein. Aber auch dem Kapitalismus sagt Chouinard mit dem Move den Kampf an:

Hoffentlich wird dies eine neue Form von Kapitalismus beeinflussen, die am Ende nicht zu ein paar reichen und einem Haufen armer Menschen führt.

Die Marke Patagonia bleibt weiterhin bestehen - nur die Geschäftsführung, die aus Yvon Chouinard, seiner Frau und seinen beiden Kindern besteht, ziehen sich zurück. Den Milliardärsstatus, den Chouinard ohnehin nie haben wollte, legt der Gründer damit ab. Seine Listung als Milliardär im "Forbes Magazine" hätte ihn "richtig angepisst", so der Unternehmer. Er würde keine teuren Autos fahren und hätte auch keine Milliarden Dollar in der Bank.

