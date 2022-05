Millionenbetrug mit FAKE Corona-Testzentrum?

Ein 21-Jähriger muss vor Gericht: Er soll 5,7 Millionen Euro kassiert haben, obwohl NIEMAND getestet wurde!

Er soll nur so getan haben, als würde er ein Testzentrum betreiben, obwohl das vermutlich nicht stimmte. Dabei kassierte er Geld im Zeitraum von März bis Juni 2021. Die Bank verdächtigte ihn deshalb wegen Geldwäsche und buchte das Geld zurück. In Freiburg wird jetzt der Fall verhandelt.

Kein Einzelfall

Ähnliche Betrügereien sind schon bekannt. Allein in Baden-Württemberg ermitteln die Behörden in mehreren Fällen von Fake-Testzentren. In Nordrhein-Westfalen steht ein Betreiber von mehr als 70 Teststellen in ganz Deutschland vor Gericht. Er soll 25 Millionen Euro eingesackt haben für Tests, die nie durchgeführt wurden.

