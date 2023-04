China vs. Taiwan: Schon wieder Stress!

Der Streit zwischen China und Taiwan/USA geht weiter. Jetzt gab es eine neue Militärübung mit Flugzeugen und Schiffen.

Am Wochenende hat China mal wieder Militärübungen im Gebiet von Taiwan abgehalten. Die kleine Insel zählte laut ihren Angaben am Montagvormittag innerhalb von vier Stunden 59 chinesische Flugzeuge und elf Kriegsschiffe in ihrer Nähe.

Zudem sollen am Montag in der Nähe der Insel Pingtan noch Übungen mit scharfer Munition gemacht werden. Dort ist der Stützpunkt von China, der am nächsten am Gebiet von Taiwan liegt. Die USA hat als Reaktion darauf ein Kriegsschiff in die Nähe des Mischief-Atoll der Spratly-Inseln geschickt. Die Insel Gruppe liegt in der Nähe von Taiwan.

Warum der Stress?

Auslöser für die erneuten Militärübungen war der Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in der USA. Das findet China gar nicht cool. Sie betrachten Taiwan nämlich als ihr eigenes Staatsgebiet und wollen nicht, dass die Insel Beziehungen zu anderen Staaten hat. Taiwan dagegen sieht sich als eigene Nation und selbstständig.

Kommt dir bekannt vor? Stimmt! Eine ähnliche Situation gab es schon vor ein paar Monaten, als eine US-Politikerin Taiwan besuchte:

Und was hat die USA damit zu tun? Die USA hat sich 1979 dazu verpflichtet, Taiwan zu beschützen, weil die Insel eine strategische Bedeutung für sie hat. Die geschichtlichen Hintergründe erklärt dir MrWissen2go in seinem Video: