Beschlossen: Der Mindestlohn von 12 Euro kommt!

Wer in Deutschland arbeitet, bekommt vielleicht mehr Geld. Doch wie das Ganze festgelegt wurde, gefällt nicht allen.

Es ist beschlossene Sache: Der Mindestlohn steigt - und zwar am 1. Juli von aktuell 9,82 Euro auf 10,45 Euro. Und dann ab 1. Oktober schließlich auf 12 Euro.

Deshalb gibt es Kritik

Dass die Politik allein den Mindestlohn festgelegt hat, ist ungewöhnlich. Normalerweise handelt eine Kommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften den Mindestlohn aus. Die Arbeitgeber in dieser Gruppe schauen dabei auf ihre Interessen - also zum Beispiel, ob sich alle Chefs in Deutschland überhaupt einen höheren Mindestlohn für ihre Beschäftigten leisten können. Die Gewerkschaften wiederum vertreten die Interessen der Arbeitnehmer und wollen daher oft mehr Geld für Angestellte aushandeln.

Dieses Mal hat die Kommission den Mindestlohn aber nicht bestimmt. Das kritisieren die Arbeitgeber. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat auf die Kritik reagiert: Das sei eine einmalige Aktion gewesen, sagte er. In Zukunft soll dann wieder die Kommission entscheiden.

Bekämpft neuer Mindestlohn Armut?

Ein Vorteil des höheren Mindestlohns ist für Heil zum Beispiel, dass die Leute allgemein mehr kaufen können. Das hilft dann auch Arbeitgebern, deren Firma etwas verkauft. Sie verdienen dann also mehr Geld.

Bringt das was?

6,2 Millionen Beschäftigte würden dann mehr Geld bekommen, heißt es im Gesetzentwurf. Fachleute vom Kiel Institut für Weltwirtschaft denken, dass der Mindeslohnt nicht gegen Armut hilft. Sie befürchten, dass Arbeitsplätze, die dann zu teuer sind, abgebaut werden könnten.

Minijob-Grenze soll auf 520 Euro steigen