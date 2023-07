Misshandelter Elefant wird in Thailand behandelt 🐘

Eigentlich war Sak Surin ein Geschenk an Sri Lanka. Doch der Elefant darf zur├╝ck nach Hause, um behandelt zu werden.

2001 hat die thail├Ąndische K├Ânigsfamilie der Regierung von Sri Lanka den Elefanten Sak Surin geschenkt. Jetzt, zw├Âlf Jahre sp├Ąter, wurde der Elefant zur├╝ck nach Thailand transportiert. Dort soll er behandelt werden, weil er die letzten Jahre schwer misshandelt wurde.

Misshandelter Elefant in Sri Lanka: So schlecht ging es ihm

Sak Surin wurde 2020 von Tiersch├╝tzern entdeckt, die meinten, er sei in f├╝rchterlicher Verfassung. Sie machen den obersten M├Ânch des Tempels, in dem der Elefant gelebt hat, daf├╝r verantwortlich. Die Organisation beschreibt Sak Surins Gesundheit so: Das Vorderbein des Tieres wurde durch Schl├Ąge dauerhaft versteift. Es habe mehrere Abszesse und Wunden am K├Ârper. Sak Surin soll zur Arbeit gezwungen worden sein und musste dauerhaft Stachelketten tragen. Er sei au├čerdem untergewichtig.

Kriegt der Elefant aus Thailand ein Happy End zu Hause?

Jetzt wird Sak Surin erst mal in Thailand behandelt. Den sechsst├╝ndigen Flug hat er gut ├╝berstanden. Er wirkte bei Ankunft ruhig und trompetete. Nach der Behandlung soll er in eine Rettungsstation f├╝r ehemalige Arbeitselefanten, die misshandelt wurden. Doch es ist noch nicht klar, ob er daheim bleiben darf und zur├╝ck nach Sri Lanka muss. Der sri-lankische Premierminister hat sich bei Thailand offiziell entschuldigt.

Hier siehst du Sak Surin:

